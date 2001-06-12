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«Океан Эльзы» презентовал новую композицию. Видео
Композиция была написана Святославом Вакарчуком во время обучения в Стенфордском университете в США.
Группа Океан Эльзы презентовала новый сингл В небо жене, который Святослав Вакарчук написал во время обучения в Стенфордском университете в США зимой 2018 года. Аудиозапись была опубликована на YouTube-канале коллектива, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что во время обучения Вакарчук параллельно посещал джем-сейшены с друзьями. Во время одной из импровизаций родилась мелодия новой композиции.
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"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако В небо жене все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Там само настроение мне полностью напоминает года, когда мы работали над первыми альбомами", - отметил Вакарчук.
Группа Океан Эльзы презентовала новый сингл В небо жене, который Святослав Вакарчук написал во время обучения в Стенфордском университете в США зимой 2018 года. Аудиозапись была опубликована на YouTube-канале коллектива, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что во время обучения Вакарчук параллельно посещал джем-сейшены с друзьями. Во время одной из импровизаций родилась мелодия новой композиции.
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"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако В небо жене все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Там само настроение мне полностью напоминает года, когда мы работали над первыми альбомами", - отметил Вакарчук.
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