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«Океан Эльзы» презентовал новую композицию. Видео

«Океан Эльзы» презентовал новую композицию. ВидеоКомпозиция была написана Святославом Вакарчуком во время обучения в Стенфордском университете в США.

Группа Океан Эльзы презентовала новый сингл В небо жене, который Святослав Вакарчук написал во время обучения в Стенфордском университете в США зимой 2018 года. Аудиозапись была опубликована на YouTube-канале коллектива, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что во время обучения Вакарчук параллельно посещал джем-сейшены с друзьями. Во время одной из импровизаций родилась мелодия новой композиции.

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"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако В небо жене все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Там само настроение мне полностью напоминает года, когда мы работали над первыми альбомами", - отметил Вакарчук.

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 Теги: Океан Эльзы, песня, видео

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Сегодня, 15:01 » Автор: Богдан Процив
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