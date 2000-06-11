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В Москве задержали ЛГБТ-активиста, протестовавшего против Путина. Видео

В Москве задержали ЛГБТ-активиста, протестовавшего против Путина. ВидеоБританца посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.

В четверг, 14 июня, на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист The Guardian Шон Уолкер, опубликовав соответствующее фото, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По его словам, Тэтчелла посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.

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При этом стоит отметить, что в 2007 году он подвергся в РФ нападению российских радикалов, и также был задержан силовиками.

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 Теги: задержание, видео

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Сегодня, 17:42 » Автор: Богдан Процив
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