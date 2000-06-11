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В Москве задержали ЛГБТ-активиста, протестовавшего против Путина. Видео
Британца посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.
В четверг, 14 июня, на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом.
Об этом у себя в Twitter сообщил журналист The Guardian Шон Уолкер, опубликовав соответствующее фото, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, Тэтчелла посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.
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При этом стоит отметить, что в 2007 году он подвергся в РФ нападению российских радикалов, и также был задержан силовиками.
В четверг, 14 июня, на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом.
Об этом у себя в Twitter сообщил журналист The Guardian Шон Уолкер, опубликовав соответствующее фото, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, Тэтчелла посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок.
Читайте также: Бывший игрок «Динамо» отличился дракой в матче чемпионата Бразилии. Видео
При этом стоит отметить, что в 2007 году он подвергся в РФ нападению российских радикалов, и также был задержан силовиками.
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