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Известный певец показал оскорбительный жест на открытии ЧМ-2018. Видео

Известный певец показал оскорбительный жест на открытии ЧМ-2018. ВидеоУ России к Робби Уильямсу были претензии.

Певец Робби Уильямс во время своего выступления на церемонии открытия футбольного чемпионата мира в РФ продемонстрировал телекамерам свой средний палец. Оскорбительный жест запечатлели пользователи соцсетей, смотревшие трансляцию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Ранее британского исполнителя раскритиковали на родине за решение приехать на футбол в Россию. Великобритания, напомним, еще весной заявила, что высшие представители государства не приедут в РФ и устроят дипломатический бойкот чемпионата.

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Так, певец рассказал журналистам, что организаторы попросили его не петь на церемонии открытия хит ''Party Like A Russian'' о российском богаче и его разнузданных вечеринках.
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 Теги: Робби Уильямс, ЧМ-2018, Видео

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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