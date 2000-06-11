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Новый рекорд: в США в небо поднялся огромный бумажный самолет. Видео

Новый рекорд: в США в небо поднялся огромный бумажный самолет. ВидеоСамолет выглядит очень внушительно.

Сегодня, работники одного из музеев Массачусетса (США), отправили в небо гигантский самолет с бумаги, весом - 680 кг.
Так, работники галереи хотели попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Событие произошло в присутствии представителей гиннессовской книги, для полета выбрали аэропорт Фичбурга.

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Местный художник и глава проекта заявил, что он и его команда всегда мечтали сделать то, чего не могут сделать другие.

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 Теги: США, видео, бумажный самолет

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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