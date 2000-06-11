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Подлодка потопила танкер в Черном море. Видео
Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду.
ВМС Турции провели учения в Черном море, в рамках которых подводная лодка Yildiray потопила списанный танкер. Видео со стрельб субмарины телеуправляемой торпедой опубликован на YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.
Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду, управлявшуюся по кабелю. Она попала в середину судна, в результате чего танкер разломился пополам и затонул.
Субмарина Yildiray относится к подлодкам типа 209 немецкой постройки и оснащена восемью торпедными аппаратами. Впервые они начали строиться на экспорт в 1971 году и на данный момент стоят на вооружении 14 стран.
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Как ранее сообщали «Комментарии», в Турции разработали киберскатов – убийц кораблей, опубликовано видео. Беспилотники-самоубийцы будут прилипать к корпусу вражеского судна и взрываться.
ВМС Турции провели учения в Черном море, в рамках которых подводная лодка Yildiray потопила списанный танкер. Видео со стрельб субмарины телеуправляемой торпедой опубликован на YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.
Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду, управлявшуюся по кабелю. Она попала в середину судна, в результате чего танкер разломился пополам и затонул.
Субмарина Yildiray относится к подлодкам типа 209 немецкой постройки и оснащена восемью торпедными аппаратами. Впервые они начали строиться на экспорт в 1971 году и на данный момент стоят на вооружении 14 стран.
Читайте также: Турецкий танкер полыхает в Мраморном море. Видео
Как ранее сообщали «Комментарии», в Турции разработали киберскатов – убийц кораблей, опубликовано видео. Беспилотники-самоубийцы будут прилипать к корпусу вражеского судна и взрываться.
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