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Подлодка потопила танкер в Черном море. Видео

Подлодка потопила танкер в Черном море. ВидеоYildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду.

ВМС Турции провели учения в Черном море, в рамках которых подводная лодка Yildiray потопила списанный танкер. Видео со стрельб субмарины телеуправляемой торпедой опубликован на YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.

Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду, управлявшуюся по кабелю. Она попала в середину судна, в результате чего танкер разломился пополам и затонул.

Субмарина Yildiray относится к подлодкам типа 209 немецкой постройки и оснащена восемью торпедными аппаратами. Впервые они начали строиться на экспорт в 1971 году и на данный момент стоят на вооружении 14 стран.

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Как ранее сообщали «Комментарии», в Турции разработали киберскатов – убийц кораблей, опубликовано видео. Беспилотники-самоубийцы будут прилипать к корпусу вражеского судна и взрываться.

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 Теги: Подлодка, Черном море, Видео

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Сегодня, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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