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Раздел: Видеоновости  
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Китайский полицейский стал героем трогательного ролика. Видео

Китайский полицейский стал героем трогательного ролика. ВидеоВ ситуацию вмешался полицейский.

В Китае пожилого мужчину, который с трудом передвигался через пешеходный переход, местный полицейский перенес на своей спине. Видео, на котором показан поступок китайского правоохранителя, опубликовало в Фейсбуке сообщество CGTN.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Случай произошел в юго-западном регионе Китая. Пожилой мужчина на костылях переходил улицу на зеленый свет.

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Из-за того, что он медленно двигался, на половине его пути для машин успел загореться разрешающий сигнал светофора, однако автомобилисты терпеливо ждали, пока мужчина перейдет дорогу.

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 Теги: Видео, полицейский, герой

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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