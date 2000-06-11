Раздел: Видеоновости
Китайский полицейский стал героем трогательного ролика. Видео
В ситуацию вмешался полицейский.
В Китае пожилого мужчину, который с трудом передвигался через пешеходный переход, местный полицейский перенес на своей спине. Видео, на котором показан поступок китайского правоохранителя, опубликовало в Фейсбуке сообщество CGTN.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Случай произошел в юго-западном регионе Китая. Пожилой мужчина на костылях переходил улицу на зеленый свет.
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Из-за того, что он медленно двигался, на половине его пути для машин успел загореться разрешающий сигнал светофора, однако автомобилисты терпеливо ждали, пока мужчина перейдет дорогу.
В Китае пожилого мужчину, который с трудом передвигался через пешеходный переход, местный полицейский перенес на своей спине. Видео, на котором показан поступок китайского правоохранителя, опубликовало в Фейсбуке сообщество CGTN.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Случай произошел в юго-западном регионе Китая. Пожилой мужчина на костылях переходил улицу на зеленый свет.
Читайте также: В Киеве полицейский стал "героем парковки"
Из-за того, что он медленно двигался, на половине его пути для машин успел загореться разрешающий сигнал светофора, однако автомобилисты терпеливо ждали, пока мужчина перейдет дорогу.
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