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На Харьковщине три десятка домов рушатся на глазах жильцов. Видео

На Харьковщине три десятка домов рушатся на глазах жильцов. ВидеоВ поселке на Харьковщине рушатся сразу 30 домов

Людмила Анатольевна вернулась с дачи домой, чтобы проверить свои кастрюли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное

И это не шутка, вздыхает она. Дело в том, что если начнется дождь - без железных помощниц здесь все поплывет, уверяет пенсионерка:

"Так эти кастрюли и стоят нерушимо. Их убираешь, воду сливаешь, ночью просыпаешься от того, что потолок падает, от того, что ручьем льется по стене вода. Приходят с первого этажа и говорят: «Что у вас там случилось». Я говорю: «Это не у нас - это случилось с крышей».

Впрочем, не только в этом доме такая неприятность. Тридцать домов в новом Коротиче буквально распадаются на глазах, говорят местные жители.

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Вот и у Нины есть трещина в стене, через нее зимой соседи передавали друг другу вещи, чтобы не выходить из дома. Впрочем, и потолок в ее квартире оставляет желать лучшего.

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 Теги: Харьковщина, дома

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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