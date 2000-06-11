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На Харьковщине три десятка домов рушатся на глазах жильцов. Видео
В поселке на Харьковщине рушатся сразу 30 домов
Людмила Анатольевна вернулась с дачи домой, чтобы проверить свои кастрюли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
И это не шутка, вздыхает она. Дело в том, что если начнется дождь - без железных помощниц здесь все поплывет, уверяет пенсионерка:
"Так эти кастрюли и стоят нерушимо. Их убираешь, воду сливаешь, ночью просыпаешься от того, что потолок падает, от того, что ручьем льется по стене вода. Приходят с первого этажа и говорят: «Что у вас там случилось». Я говорю: «Это не у нас - это случилось с крышей».
Впрочем, не только в этом доме такая неприятность. Тридцать домов в новом Коротиче буквально распадаются на глазах, говорят местные жители.
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Вот и у Нины есть трещина в стене, через нее зимой соседи передавали друг другу вещи, чтобы не выходить из дома. Впрочем, и потолок в ее квартире оставляет желать лучшего.
Людмила Анатольевна вернулась с дачи домой, чтобы проверить свои кастрюли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное
И это не шутка, вздыхает она. Дело в том, что если начнется дождь - без железных помощниц здесь все поплывет, уверяет пенсионерка:
"Так эти кастрюли и стоят нерушимо. Их убираешь, воду сливаешь, ночью просыпаешься от того, что потолок падает, от того, что ручьем льется по стене вода. Приходят с первого этажа и говорят: «Что у вас там случилось». Я говорю: «Это не у нас - это случилось с крышей».
Впрочем, не только в этом доме такая неприятность. Тридцать домов в новом Коротиче буквально распадаются на глазах, говорят местные жители.
Читайте также: В Марьинке из-за обстрелов повреждены два десятка домов
Вот и у Нины есть трещина в стене, через нее зимой соседи передавали друг другу вещи, чтобы не выходить из дома. Впрочем, и потолок в ее квартире оставляет желать лучшего.
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