» » Уникальные кадры испарения крупнейшего озера. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Уникальные кадры испарения крупнейшего озера. Видео

Уникальные кадры испарения крупнейшего озера. ВидеоЖивописное озеро, известное также как Ка Вай Пеле, образовалось около 400 лет назад

Всего за 90 минут раскаленная лава вулкана Килалуэа высушила пресноводное озеро Гринлейк на Большом Острове, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Живописное озеро, известное также как Ка Вай Пеле, образовалось около 400 лет назад. В мифах Гавайцев именно его первым делом посещает бог вулканов Пеле.

Извержение вулкана Килауэа началось еще в первых числах мая. С тех пор идет масштабная эвакуация людей из близлежащих поселений. Но сейчас лава угрожает перекрыть последний наземный путь к спасению. И тогда с Большого острова уехать будет невозможно.

Стихия уничтожила около сотни зданий. Однако жители боятся не только раскаленной лавы, но и токсичных газов, которые накапливаются в воздухе.

Читайте также: Уникальные снимки, сделанные на дне озера. Фото

Ранее потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: озеро, вулкан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
     96
     0

Похожие новости по теме

Вокруг гавайского вулкана образовались реки раскаленной лавы. Видео Вокруг гавайского вулкана образовались реки раскаленной лавы. Видео

Извержение вулкана продолжается на протяжении месяца.

Лава из вулкана на Гавайях достигла океана. Видео Лава из вулкана на Гавайях достигла океана. Видео

Попадание вулканической лавы в морскую воду привело к химической реакции – образовалось токсичное облако.

Уникальные кадры: извержение вулкана уничтожило дорогой автомобиль. Видео Уникальные кадры: извержение вулкана уничтожило дорогой автомобиль. Видео

Интересное видео сняли на Гавайях.

Вулканическая лава на Гавайях все ближе подбирается к жилым домам. Видео Вулканическая лава на Гавайях все ближе подбирается к жилым домам. Видео

Местные жители готовятся к эвакуации в случае экстренной ситуации.

Лава вулкана Килауэа достигла жилых поселений. Видео Лава вулкана Килауэа достигла жилых поселений. Видео

Температура лавы достигает 2 тыс. градусов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх