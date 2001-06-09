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Олег Скрипка снял новый клип на народную песню. Видео
Группа "Вопли Видоплясова" представила клип на народную песню "Дібрівонька"
Группа "Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой снял новый клип. Музыканты представили атмосферное видео на композицию "Дібрівонька", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Новый клип "ВВ" – не из веселых. Он драматический, драматургический, лирический, прекрасная украинская народная мелодия звучит в этом клипе", - прокомментировал Скрипка.
Песня "Дібрівонька", на которую создали клип - народная, ей уже почти 500 лет. И Олег Скрипка убежден, она актуальна и сегодня. Ведь она передает всю боль девушек, которые теряют на войне своих любимых. "ВВ" – это веселая группа, у нас веселые песни, но иногда встречаются и лирические.
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Это лирическая песня, и для "ВВ" это такой небольшой эксперимент, потому что песня народная, мы народные песни исполняем, но это редкая песня, которая найдена в фольклорной экспедиции, она нетипичная для украинской традиции", - сказал музыкант.
Группа "Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой снял новый клип. Музыканты представили атмосферное видео на композицию "Дібрівонька", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Новый клип "ВВ" – не из веселых. Он драматический, драматургический, лирический, прекрасная украинская народная мелодия звучит в этом клипе", - прокомментировал Скрипка.
Песня "Дібрівонька", на которую создали клип - народная, ей уже почти 500 лет. И Олег Скрипка убежден, она актуальна и сегодня. Ведь она передает всю боль девушек, которые теряют на войне своих любимых. "ВВ" – это веселая группа, у нас веселые песни, но иногда встречаются и лирические.
Читайте также: Олег Винник анонсировал новый клип
Это лирическая песня, и для "ВВ" это такой небольшой эксперимент, потому что песня народная, мы народные песни исполняем, но это редкая песня, которая найдена в фольклорной экспедиции, она нетипичная для украинской традиции", - сказал музыкант.
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