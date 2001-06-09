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Олег Скрипка снял новый клип на народную песню. Видео

Олег Скрипка снял новый клип на народную песню. ВидеоГруппа "Вопли Видоплясова" представила клип на народную песню "Дібрівонька"

Группа "Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой снял новый клип. Музыканты представили атмосферное видео на композицию "Дібрівонька", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Новый клип "ВВ" – не из веселых. Он драматический, драматургический, лирический, прекрасная украинская народная мелодия звучит в этом клипе", - прокомментировал Скрипка.

Песня "Дібрівонька", на которую создали клип - народная, ей уже почти 500 лет. И Олег Скрипка убежден, она актуальна и сегодня. Ведь она передает всю боль девушек, которые теряют на войне своих любимых. "ВВ" – это веселая группа, у нас веселые песни, но иногда встречаются и лирические.

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Это лирическая песня, и для "ВВ" это такой небольшой эксперимент, потому что песня народная, мы народные песни исполняем, но это редкая песня, которая найдена в фольклорной экспедиции, она нетипичная для украинской традиции", - сказал музыкант.

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 Теги: Олег Скрипка, клип

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