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В ночном клубе Запорожья произошел пожар. Видео

В ночном клубе Запорожья произошел пожар. ВидеоНа место для тушения пожара оперативно прибыло 27 спасателей.

В ресторане «Наири» в Шевченковском районе Запорожья произошёл пожар. В здании загорелась крыша, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос Запорожья.

Инцидент произошёл около 4 часов дня.

На место для тушения пожара оперативно прибыло 27 спасателей.

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По предварительной информации причиной возгорания стало замыкание на крыше постройки.





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 Теги: Запорожье, пожар

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Сегодня, 23:16 » Автор: Татьяна Ларина
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