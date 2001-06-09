Раздел: Видеоновости
В ночном клубе Запорожья произошел пожар. Видео
На место для тушения пожара оперативно прибыло 27 спасателей.
В ресторане «Наири» в Шевченковском районе Запорожья произошёл пожар. В здании загорелась крыша, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос Запорожья.
Инцидент произошёл около 4 часов дня.
На место для тушения пожара оперативно прибыло 27 спасателей.
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По предварительной информации причиной возгорания стало замыкание на крыше постройки.
В ресторане «Наири» в Шевченковском районе Запорожья произошёл пожар. В здании загорелась крыша, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос Запорожья.
Инцидент произошёл около 4 часов дня.
На место для тушения пожара оперативно прибыло 27 спасателей.
Читайте также: В ночном клубе Запорожья мужчине прострелили легкое. Видео
По предварительной информации причиной возгорания стало замыкание на крыше постройки.
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