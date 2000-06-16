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В США самолет столкнулся с вертолетом. Видео
Авария произошла на взлёте.
Серьезная авария произошла на взлетной полосе на любительском аэродроме Clearwater во Флориде, США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Легкомоторный самолет Piper PA-28R-201 разгонялся по взлетно-посадочной полосе и собирался подняться в воздух, когда прямо по курсу начал приземляться небольшой вертолет Robinson R22.
Времени для того, чтобы избежать столкновения, не осталось. На видео заметно, что пилот самолета пытался резко снизиться в последний момент, но это не помогло. На полной скорости самолет врезался крылом в хвост вертолета и рухнул, развалившись на части. А вертолет же закрутило по кругу, и он более-менее благополучно упал на землю ровно, не завалившись.
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К счастью, никто из трех человек, находившихся в Piper и Robinson, серьезно не пострадал, люди получив лишь ушибы и ссадины.
Серьезная авария произошла на взлетной полосе на любительском аэродроме Clearwater во Флориде, США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Легкомоторный самолет Piper PA-28R-201 разгонялся по взлетно-посадочной полосе и собирался подняться в воздух, когда прямо по курсу начал приземляться небольшой вертолет Robinson R22.
Времени для того, чтобы избежать столкновения, не осталось. На видео заметно, что пилот самолета пытался резко снизиться в последний момент, но это не помогло. На полной скорости самолет врезался крылом в хвост вертолета и рухнул, развалившись на части. А вертолет же закрутило по кругу, и он более-менее благополучно упал на землю ровно, не завалившись.
Читайте также: Кадры аварии самолета в аэропорту Жуляны. Видео
К счастью, никто из трех человек, находившихся в Piper и Robinson, серьезно не пострадал, люди получив лишь ушибы и ссадины.
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