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В скоростном тоннеле под Лос-Анджелесом запустили первую Tesla. Видео

В скоростном тоннеле под Лос-Анджелесом запустили первую Tesla. Видео Тоннель под Лос-Анджелесом уже почти готов.

The Boring Company Илона Маска, занимающаяся строительством тоннелей для будущих транспортных систем, опубликовала видеоролик, где снята тестовая поездка электрокроссовера Tesla Model X в одном из таких тоннелей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.

Компания Маска планирует создать транспортную систему, состоящую из подземных тоннелей, по которым будут с высокой скоростью передвигаться специальные шаттлы. Несколько тоннелей уже строятся, а тоннель под Лос-Анджелесом уже почти готов. Недавно стало известно, что The Boring Company получила разрешение на строительство тоннелей в Чикаго - для соединения центра города с международным аэропортом О’Хара.

По мысли компании Маска, шаттлы и личные автомобили будут опускать в тоннели при помощи специальных лифтов и помещать на электрические тележки, которые, как предполагается, смогут развивать скорость до 240 км/ч.

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Как видно на ролике, Model X не был установлен на тележке, а двигался самостоятельно.

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 Теги: Tesla, тоннель

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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