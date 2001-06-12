» » Уличная камера сняла падение астероида в Африке. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Уличная камера сняла падение астероида в Африке. Видео

Уличная камера сняла падение астероида в Африке. Видео Объект имел диаметр около двух метров.

В начале июня небольшой астероид взорвался над Южной Африкой. Это третий в истории случай приближения такого небесного тела к планете, который удалось предусмотреть ученым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на intvua.com.

Вероятность серьезного столкновения Земли с астероидом крайне мала - по оценкам экспертов, небесные тела размером 1 метр падают на нашу планету ежегодно, размером 10 метров - только раз в сто лет, а больше - вообще невероятно редко.

Но в ночь на суббота 2 июня удалось зарегистрировать и даже снять небольшой астероид 2018 LA, который летел по направлению к Земле. Он был замечен системой автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда еще находился за орбитой Луны - ученые определили, что возможным местом падения является Южная Африка.

Объект не был опасным для местных жителей, ведь, по оценкам астрономов, был размером всего в 2 метра.

Читайте также: В скоростном тоннеле под Лос-Анджелесом запустили первую Tesla. Видео

Когда 2018 LA вошел в атмосферу со скоростью 17 км/сек, то распался на части, не долетев до поверхности Земли несколько километров. По данным ученых, взрыв произошел над Ботсваной.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Астероид, Африка, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     212
     0

Похожие новости по теме

В скоростном тоннеле под Лос-Анджелесом запустили первую Tesla. Видео В скоростном тоннеле под Лос-Анджелесом запустили первую Tesla. Видео

Тоннель под Лос-Анджелесом уже почти готов.

Над Африкой взорвался астероид. Видео Над Африкой взорвался астероид. Видео

Космическое тело разорвало на мелкие частицы.

Угроза из космоса: к Земле приближается Угроза из космоса: к Земле приближается "смертоносный" астероид. Видео

Вероятность его столкновения с нашей планетой мала.

Мимо Земли пролетел астероид размером с грузовик. Видео Мимо Земли пролетел астероид размером с грузовик. Видео

Если бы астероид достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере.

Падение астероида на юго-востоке США сняли на камеру. Видео Падение астероида на юго-востоке США сняли на камеру. Видео

Пострадавших в результате падения астероида нет


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх