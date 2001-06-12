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Уличная камера сняла падение астероида в Африке. Видео
Объект имел диаметр около двух метров.
В начале июня небольшой астероид взорвался над Южной Африкой. Это третий в истории случай приближения такого небесного тела к планете, который удалось предусмотреть ученым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на intvua.com.
Вероятность серьезного столкновения Земли с астероидом крайне мала - по оценкам экспертов, небесные тела размером 1 метр падают на нашу планету ежегодно, размером 10 метров - только раз в сто лет, а больше - вообще невероятно редко.
Но в ночь на суббота 2 июня удалось зарегистрировать и даже снять небольшой астероид 2018 LA, который летел по направлению к Земле. Он был замечен системой автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда еще находился за орбитой Луны - ученые определили, что возможным местом падения является Южная Африка.
Объект не был опасным для местных жителей, ведь, по оценкам астрономов, был размером всего в 2 метра.
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Когда 2018 LA вошел в атмосферу со скоростью 17 км/сек, то распался на части, не долетев до поверхности Земли несколько километров. По данным ученых, взрыв произошел над Ботсваной.
В начале июня небольшой астероид взорвался над Южной Африкой. Это третий в истории случай приближения такого небесного тела к планете, который удалось предусмотреть ученым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на intvua.com.
Вероятность серьезного столкновения Земли с астероидом крайне мала - по оценкам экспертов, небесные тела размером 1 метр падают на нашу планету ежегодно, размером 10 метров - только раз в сто лет, а больше - вообще невероятно редко.
Но в ночь на суббота 2 июня удалось зарегистрировать и даже снять небольшой астероид 2018 LA, который летел по направлению к Земле. Он был замечен системой автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда еще находился за орбитой Луны - ученые определили, что возможным местом падения является Южная Африка.
Объект не был опасным для местных жителей, ведь, по оценкам астрономов, был размером всего в 2 метра.
Читайте также: В скоростном тоннеле под Лос-Анджелесом запустили первую Tesla. Видео
Когда 2018 LA вошел в атмосферу со скоростью 17 км/сек, то распался на части, не долетев до поверхности Земли несколько километров. По данным ученых, взрыв произошел над Ботсваной.
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