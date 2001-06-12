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В Сети показали "Запорожец" на самых больших колесах. Видео

В Сети показали "Запорожец" на самых больших колесах. Видео Автомобиль имеет 20-дюймовые колеса.

Владелец Запорожца кардинально переделал ЗАЗ 968М, оснастив его автоматической КПП и установив просто гигантские колеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Трудно даже представить объем проделанных работы и вложения, но результат тюнинга Запорожца получился очень впечатляющим.

Как пишет автовладелец на своей странице на Drive2, это единственный в мире Запорожец 968М на 20-дюймовых колесах.

Что касается технической начинки в целом, родных деталей у этого ЗАЗа фактически не осталось.

Двигатель – 2-литровый бензиновый мощностью 150 сил. Коробка передач – автоматическая. Кроме того, широко применены узлы и агрегаты Honda Torneo, Toyota VITZ и Lexus RX330.

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В салоне можно увидеть спортивные «ковши», распорки и прочие атрибуты из мира автоспорта.

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 Теги: Запорожец, тюнинг

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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