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В США состоялась демонстрация мужчин-адвокатов на каблуках. Видео
Юристы привлекли внимание общественности к проблеме сексуального насилия.
В Чикаго 14 июня мужчины из Ассоциации адвокатов приняли участие в ежегодной акции "Пройди милю в ее обуви", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Видео мероприятия опубликовали на YouTube.
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20 юристов прошлись по улицам города в деловых костюмах и на каблуках, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального насилия и гендерного неравенства.
В Чикаго 14 июня мужчины из Ассоциации адвокатов приняли участие в ежегодной акции "Пройди милю в ее обуви", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Видео мероприятия опубликовали на YouTube.
Читайте также: В Сети показали "Запорожец" на самых больших колесах. Видео
20 юристов прошлись по улицам города в деловых костюмах и на каблуках, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального насилия и гендерного неравенства.
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