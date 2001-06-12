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В США состоялась демонстрация мужчин-адвокатов на каблуках. Видео

В США состоялась демонстрация мужчин-адвокатов на каблуках. Видео Юристы привлекли внимание общественности к проблеме сексуального насилия.

В Чикаго 14 июня мужчины из Ассоциации адвокатов приняли участие в ежегодной акции "Пройди милю в ее обуви", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Видео мероприятия опубликовали на YouTube.

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20 юристов прошлись по улицам города в деловых костюмах и на каблуках, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального насилия и гендерного неравенства.

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 Теги: адвокаты, каблуки

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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