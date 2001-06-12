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В Шотландии сгорела Школа искусств. Видео

В Шотландии сгорела Школа искусств. ВидеоВ центре Глазго произошел пожар

Пожар в Школе искусств Глазго случился второй раз за четыре года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

После первого звонка в службу экстренной помощи в 11 часов вечера более 120 пожарных отправились на место происшествия.

Пожар распространился на соседнее здание ночного клуба. Пожарные объявили экстренную эвакуацию жильцов квартала.

Здание библиотеки Школы искусств, построенное по проекту Чарльза Ренни Макинтоша, считалась образцом шотландского модерна.

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В 2014 году в залах библиотеки случился сильный пожар, и с тех пор на объекте велись реставрационные работы. Здание должно было открыться в следующем году.

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 Теги: Шотландия, пожар

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Сегодня, 09:53 » Автор: Татьяна Ларина
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