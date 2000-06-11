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В Запорожье мать хотела продать сына-подростка в рабство. Видео

В Запорожье мать хотела продать сына-подростка в рабство. ВидеоЗлоумышленница хотела за сына 50 тысяч гривен.

Полицейские г. Запорожье задержали женщину за продажу собственного сына в трудовое рабство за 50 тысяч гривен. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

“Мать, вчера в Запорожской области — продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида по 50 тысяч гривен в .. трудовое рабство. Что бы .. цитирую „купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и что бы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет ..

Установлено, что фигурантка предложила гражданке купить у нее ее несовершеннолетнего сына, 2003 года рождения. Злоумышленница хотела за сына 50 тысяч гривен. 14 июня, в результате проведения следственно-оперативных мероприятий, оперативники совместно со следователями, при процессуальном руководстве прокуратуры Запорожской области в Александровском районе Запорожья задержали злоумышленницу сразу после передачи ей денег за ребенка.

Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания. Во время проведения досудебного расследования полицейские установили личность злоумышленницы.

Ею оказалась жительница Запорожья 1969 года. Семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района города Запорожья. Женщину неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно санкции статьи ему грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.

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Сотрудники ювенальной превенции полиции Запорожской области передали мальчика в Центр социально-психологической реабилитации детей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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 Теги: Запорожье, рабство

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Сегодня, 16:22 » Автор: Татьяна Ларина
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