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Креветки, осьминоги и моллюски: в Китае выпал необычный дождь. Видео

Креветки, осьминоги и моллюски: в Китае выпал необычный дождь. ВидеоВ Китае с неба падали осьминоги

В китайском городе Циндао прошла мощная буря с осадками в виде дождя, града и осьминогов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

Пользователи разместили фотографии и видео с морскими звездами, креветками, осьминогами и моллюсками, которые падали с неба вместе с дождем.

Град в некоторых местах достигал нескольких сантиметров в диаметре, а ветер сбивал с ног прохожих.

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Некоторые улицы города были затоплены. Движение транспорта существенно осложнилось. О пострадавших в результате стихии не сообщается.

Креветки, осьминоги и моллюски: в Китае выпал необычный дождь. Видео
Креветки, осьминоги и моллюски: в Китае выпал необычный дождь. Видео


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 Теги: Китай, осьминоги

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Сегодня, 17:34 » Автор: Татьяна Ларина
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