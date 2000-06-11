Раздел: Видеоновости
Креветки, осьминоги и моллюски: в Китае выпал необычный дождь. Видео
В Китае с неба падали осьминоги
В китайском городе Циндао прошла мощная буря с осадками в виде дождя, града и осьминогов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Пользователи разместили фотографии и видео с морскими звездами, креветками, осьминогами и моллюсками, которые падали с неба вместе с дождем.
Град в некоторых местах достигал нескольких сантиметров в диаметре, а ветер сбивал с ног прохожих.
Читайте также: На Львовщине выпал оранжевый дождь
Некоторые улицы города были затоплены. Движение транспорта существенно осложнилось. О пострадавших в результате стихии не сообщается.
В китайском городе Циндао прошла мощная буря с осадками в виде дождя, града и осьминогов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Пользователи разместили фотографии и видео с морскими звездами, креветками, осьминогами и моллюсками, которые падали с неба вместе с дождем.
Град в некоторых местах достигал нескольких сантиметров в диаметре, а ветер сбивал с ног прохожих.
Читайте также: На Львовщине выпал оранжевый дождь
Некоторые улицы города были затоплены. Движение транспорта существенно осложнилось. О пострадавших в результате стихии не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
334
0
Оставьте свой комментарий