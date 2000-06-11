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В США сломались американские горки: люди упали с 10-метровой высоты. Видео

В США сломались американские горки: люди упали с 10-метровой высоты. ВидеоЭкстренные службы эвакуировали 10 пассажиров, остававшихся в вагончиках.

В парке развлечений Дейтона-Бич в американском штате Флорида произошла авария на одном из аттракционов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

По данным местных СМИ, во время катания на американских горках вагончик с людьми сошел с колеи, в результате чего два человека упали с высоты в почти 10 метров, получив травмы.

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После этого экстренные службы эвакуировали 10 пассажиров, остававшихся в вагончиках, шестеро из которых также обратились за медицинской помощью.

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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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