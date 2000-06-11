В США сломались американские горки: люди упали с 10-метровой высоты. Видео

Экстренные службы эвакуировали 10 пассажиров, остававшихся в вагончиках.



В парке развлечений Дейтона-Бич в американском штате Флорида произошла авария на одном из аттракционов.



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По данным местных СМИ, во время катания на американских горках вагончик с людьми сошел с колеи, в результате чего два человека упали с высоты в почти 10 метров, получив травмы.



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После этого экстренные службы эвакуировали 10 пассажиров, остававшихся в вагончиках, шестеро из которых также обратились за медицинской помощью.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В парке развлечений Дейтона-Бич в американском штате Флорида произошла авария на одном из аттракционов.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua По данным местных СМИ, во время катания на американских горках вагончик с людьми сошел с колеи, в результате чего два человека упали с высоты в почти 10 метров, получив травмы.После этого экстренные службы эвакуировали 10 пассажиров, остававшихся в вагончиках, шестеро из которых также обратились за медицинской помощью.