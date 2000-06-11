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Раздел: Видеоновости  
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В Китае прошла мощная буря с осадками в виде осьминогов. Видео

В Китае прошла мощная буря с осадками в виде осьминогов. ВидеоВетер сбивал с ног прохожих.

Пользователи разместили фотографии и видео с морскими звездами, креветками, осьминогами и моллюсками, которые падали с неба вместе с дождем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Град в некоторых местах достигал нескольких сантиметров в диаметре.

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Некоторые улицы города были затоплены. Движение транспорта существенно осложнилось. О пострадавших в результате стихии не сообщается.

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 Теги: Китай, осьминог, Видео

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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