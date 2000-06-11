В Китае прошла мощная буря с осадками в виде осьминогов. Видео

Ветер сбивал с ног прохожих.



Пользователи разместили фотографии и видео с морскими звездами, креветками, осьминогами и моллюсками, которые падали с неба вместе с дождем.



Об этом пишет



Град в некоторых местах достигал нескольких сантиметров в диаметре.



Читайте также: Китай накрыла мощная песчаная буря. Видео



Некоторые улицы города были затоплены. Движение транспорта существенно осложнилось. О пострадавших в результате стихии не сообщается.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пользователи разместили фотографии и видео с морскими звездами, креветками, осьминогами и моллюсками, которые падали с неба вместе с дождем.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Град в некоторых местах достигал нескольких сантиметров в диаметре.Некоторые улицы города были затоплены. Движение транспорта существенно осложнилось. О пострадавших в результате стихии не сообщается.



