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В Австралии огромный кит чуть не перевернул лодку с людьми. Видео
На лодке находились туристы, некоторые из которых серьёзно испугались.
В Австралии гигантский горбатый кит решил порадовать туристов своим появлением и вынырнул прямо перед лодкой, на котором они передвигались, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Неординарный инцидент произошел недалеко от города Порт-Маккуори, что на восточном побережье Австралии.
Огромный горбатый кит не просто выпрыгнул из воды, он еще и сумел сделать пируэт в воздухе.
Волны от этого полностью залили водой лодку, на которой была группа туристов.
Некоторые из них не на шутку испугались от этого невероятного зрелища.
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Смотрите видео, как горбатый кит выныривает перед туристами в Австралии:
В Австралии гигантский горбатый кит решил порадовать туристов своим появлением и вынырнул прямо перед лодкой, на котором они передвигались, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Неординарный инцидент произошел недалеко от города Порт-Маккуори, что на восточном побережье Австралии.
Огромный горбатый кит не просто выпрыгнул из воды, он еще и сумел сделать пируэт в воздухе.
Волны от этого полностью залили водой лодку, на которой была группа туристов.
Некоторые из них не на шутку испугались от этого невероятного зрелища.
Читайте также: В Сети показали "Запорожец" на самых больших колесах. Видео
Смотрите видео, как горбатый кит выныривает перед туристами в Австралии:
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