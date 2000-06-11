» » В Австралии огромный кит чуть не перевернул лодку с людьми. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Австралии огромный кит чуть не перевернул лодку с людьми. Видео

В Австралии огромный кит чуть не перевернул лодку с людьми. Видео На лодке находились туристы, некоторые из которых серьёзно испугались.

В Австралии гигантский горбатый кит решил порадовать туристов своим появлением и вынырнул прямо перед лодкой, на котором они передвигались, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Неординарный инцидент произошел недалеко от города Порт-Маккуори, что на восточном побережье Австралии.

Огромный горбатый кит не просто выпрыгнул из воды, он еще и сумел сделать пируэт в воздухе.

Волны от этого полностью залили водой лодку, на которой была группа туристов.

Некоторые из них не на шутку испугались от этого невероятного зрелища.

Читайте также: В Сети показали "Запорожец" на самых больших колесах. Видео

Смотрите видео, как горбатый кит выныривает перед туристами в Австралии:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, кит, лодка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     487
     0

Похожие новости по теме

Огромный горбатый кит спас человека от акулы. Видео Огромный горбатый кит спас человека от акулы. Видео

Кит "подвез" дайвера под плавником до безопасного места.

Белая акула запрыгнула в лодку к рыбаку в Австралии. Видео Белая акула запрыгнула в лодку к рыбаку в Австралии. Видео

Акула прыгнула в лодку к рыбаку, сбила с ног и разорвала ему руку.

Крокодил, прыгнувший в лодку, поразил Сеть. Видео Крокодил, прыгнувший в лодку, поразил Сеть. Видео

Турист в шутку спросил у друзей, могут ли они дотронуться до аллигатора и после этого он прыгнул на людей

В Австралии огромный питон проглотил кенгуру. Видео В Австралии огромный питон проглотил кенгуру. Видео

Питоны являются неядовитыми змеями.

В Австралии акула решила полакомиться серфером. Видео В Австралии акула решила полакомиться серфером. Видео

У берегов Австралии произошла трагедия.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх