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Главные хитрости туристических операторов Украины. Видео

Главные хитрости туристических операторов Украины. Видео Как сэкономить нервы и деньги: наглые трюки туроператоров.

Началась жара, а с ней сезон отпусков и путешествий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

А туроператоры и дальше придумывают способы, которые заставят клиентов заплатить больше.

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Почему стоит остерегаться предложений со скидками, цен в долларах и дорогих отелей.

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 Теги: туризм, уловки, туроператоры

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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