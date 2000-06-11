» » В Сети появилась запись дерзкого наезда такси на пешеходов в Москве. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети появилась запись дерзкого наезда такси на пешеходов в Москве. Видео

В Сети появилась запись дерзкого наезда такси на пешеходов в Москве. Видео Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец.

В центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец. Украинец, два гражданина Мексики и две россиянки госпитализированы.

Опубликованы видео произошедшего, снятые камерами наблюдения и очевидцем. На видео из камер наблюдения видно, что после наезда водитель выбежал из машины и убежал. За ним побежала толпа прохожих.

Водитель такси - гражданин Киргиизии Анарбек Чингиз. Его задержали. По информации департамента здравоохранения Москвы, 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один пострадавший - в состоянии средней тяжести.

Читайте также: Главные хитрости туристических операторов Украины. Видео

В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ).

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Москва, такси

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     199
     0

Похожие новости по теме

В Сиднее легковой автомобиль въехал в прохожих. Видео В Сиднее легковой автомобиль въехал в прохожих. Видео

Власти не рассматривают это как теракт.

Автомобиль врезался в толпу пешеходов. Видео Автомобиль врезался в толпу пешеходов. Видео

Полиция квалифицировала инцидент как несчастный случай

В РФ водитель на скорости влетел в толпу пешеходов. Видео В РФ водитель на скорости влетел в толпу пешеходов. Видео

Водитель заявил, что девушки, которых он сбил на тротуаре, перебегали дорогу.

В США водитель въехал в толпу карнавального шествия. Видео В США водитель въехал в толпу карнавального шествия. Видео

В полиции уверены, что произошел несчастный случай.

Видео с места наезда машины на толпу в Новом Орлеане. Видео Видео с места наезда машины на толпу в Новом Орлеане. Видео

По предварительным данным, водитель был пьян.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх