В Сети появилась запись дерзкого наезда такси на пешеходов в Москве. Видео

Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец.



В центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих, сообщает



Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец. Украинец, два гражданина Мексики и две россиянки госпитализированы.



Опубликованы видео произошедшего, снятые камерами наблюдения и очевидцем. На видео из камер наблюдения видно, что после наезда водитель выбежал из машины и убежал. За ним побежала толпа прохожих.



Водитель такси - гражданин Киргиизии Анарбек Чингиз. Его задержали. По информации департамента здравоохранения Москвы, 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один пострадавший - в состоянии средней тяжести.



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В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ).



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец. Украинец, два гражданина Мексики и две россиянки госпитализированы.Опубликованы видео произошедшего, снятые камерами наблюдения и очевидцем. На видео из камер наблюдения видно, что после наезда водитель выбежал из машины и убежал. За ним побежала толпа прохожих.Водитель такси - гражданин Киргиизии Анарбек Чингиз. Его задержали. По информации департамента здравоохранения Москвы, 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один пострадавший - в состоянии средней тяжести.В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ).



