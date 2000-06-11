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В Сети появилась запись дерзкого наезда такси на пешеходов в Москве. Видео
Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец.
В центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец. Украинец, два гражданина Мексики и две россиянки госпитализированы.
Опубликованы видео произошедшего, снятые камерами наблюдения и очевидцем. На видео из камер наблюдения видно, что после наезда водитель выбежал из машины и убежал. За ним побежала толпа прохожих.
Водитель такси - гражданин Киргиизии Анарбек Чингиз. Его задержали. По информации департамента здравоохранения Москвы, 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один пострадавший - в состоянии средней тяжести.
Читайте также: Главные хитрости туристических операторов Украины. Видео
В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ).
В центре Москвы 16 июня автомобиль въехал в толпу прохожих. Водитель такси резко свернул с проезжей части улицы Ильинка на тротуар и въехал в толпу прохожих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Пострадало 8 человек, среди которых есть украинец. Украинец, два гражданина Мексики и две россиянки госпитализированы.
Опубликованы видео произошедшего, снятые камерами наблюдения и очевидцем. На видео из камер наблюдения видно, что после наезда водитель выбежал из машины и убежал. За ним побежала толпа прохожих.
Водитель такси - гражданин Киргиизии Анарбек Чингиз. Его задержали. По информации департамента здравоохранения Москвы, 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один пострадавший - в состоянии средней тяжести.
Читайте также: Главные хитрости туристических операторов Украины. Видео
В полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ).
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