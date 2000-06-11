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В Киеве подростки бросились под поезд метро ради забавы. Видео

В Киеве подростки бросились под поезд метро ради забавы. Видео Двое парней легли между рельсами, задержав поезд.

В сети появилось видео, как киевские подростки развлекаются, прыгая под поезд столичного метрополитена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Два дебила". Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате экстренная остановка и сбой движения. Как наказать таких придурков?", - говорится в подписи к ролику.

"В военкомате могут предложить развлечение - лечь под танк", "Выписать штраф тысяч на 300 и общественные работы на год(уборка в метро)!!!", "А машинист себе пару лет жизни списал из-за такого стресса", "Люлей ввалить по полной", "Хорошие детки. Ножки вырвать и спички вставить".

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"Пипец! И люди еще возмущаются в некоторых группах,когда подростки ищу себе работу на лето! Мол,родители эксплуатируют,бедные дети. Да пусть лучше работают, если не знают чем себя занять,чем под поезд в метро бросаются, да на электричках катаются сверху!", - пишут комментаторы.

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 Теги: Киев, метро, поезд

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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