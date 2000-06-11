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Опубликованы кадры жестких столкновений в Киеве. Видео
Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества, активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской
В Киеве прошел "Марш равенства", перед началом которого активисты и правоохранители устроили серьезное противостояние на улицах в центре города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как уже ранее сообщалось, столкновения перед стартом "Киевпрайда" начались уже раннего утра. Активисты устраивали стычки и с правоохранителями, и с участниками марша – более 50 человек были задержаны.
Так, самые крупная стычка правоохранителей с активистами началась еще до старта Марша на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской. По данным полиции там собралось более человек, которые намеревались перекрыть дорогу представителям ЛГБТ-сообщества.
Они не поддались на уговоры полиции отойти с дороги и начались столкновения. У некоторых из активистов даже пролилась кровь – были разбиты головы. Задержанных силовики "вязали" на месте и укладывали лицом в асфальт.
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Правоохранители не сообщают, сколько людей пострадали в результате стычки, но известно, что травмы получили не менее пяти силовиков.
В Киеве прошел "Марш равенства", перед началом которого активисты и правоохранители устроили серьезное противостояние на улицах в центре города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как уже ранее сообщалось, столкновения перед стартом "Киевпрайда" начались уже раннего утра. Активисты устраивали стычки и с правоохранителями, и с участниками марша – более 50 человек были задержаны.
Так, самые крупная стычка правоохранителей с активистами началась еще до старта Марша на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской. По данным полиции там собралось более человек, которые намеревались перекрыть дорогу представителям ЛГБТ-сообщества.
Они не поддались на уговоры полиции отойти с дороги и начались столкновения. У некоторых из активистов даже пролилась кровь – были разбиты головы. Задержанных силовики "вязали" на месте и укладывали лицом в асфальт.
Читайте также: Опубликованы кадры столкновений в Одессе. Видео
Правоохранители не сообщают, сколько людей пострадали в результате стычки, но известно, что травмы получили не менее пяти силовиков.
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