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В Киеве ночью произошла массовая драка. Видео
Очевидцы слышали звук, похожий на выстрел
В Киеве, около часа ночи, 17 июня, произошла массовая потасовка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Драка произошла в районе Оболонь, недалеко от супермаркета «Сильпо» по проспекту Сталинграда, 46.
Известно, что внутри двух компаний произошел конфлик после чего они начали драться. Очевидцы во время драки услышали звук, похожий на выстрел. Однако гильз, оружия или потерпевших от него не обнаружено.
Читайте также: Массовая драка в Киеве: есть пострадавшие
На месте происшествия работали 4 бригады скорой помощи, 2 наряда полиции охраны и 2 наряда патрульной полиции.
В Киеве, около часа ночи, 17 июня, произошла массовая потасовка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Драка произошла в районе Оболонь, недалеко от супермаркета «Сильпо» по проспекту Сталинграда, 46.
Известно, что внутри двух компаний произошел конфлик после чего они начали драться. Очевидцы во время драки услышали звук, похожий на выстрел. Однако гильз, оружия или потерпевших от него не обнаружено.
Читайте также: Массовая драка в Киеве: есть пострадавшие
На месте происшествия работали 4 бригады скорой помощи, 2 наряда полиции охраны и 2 наряда патрульной полиции.
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