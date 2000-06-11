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В Днепре загорелась стихийная свалка. Видео

В Днепре загорелась стихийная свалка. ВидеоБелый дым буквально окутал всю улицу

17 июня начался пожар на стихийной свалке, образовавшейся на улице Пугачева. Белый дым буквально окутал всю улицу, где располагается достаточно много частных домов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пожар начался около 10:00.

На ликвидацию пожара направили экипаж патрульной полиции и спасателей 2-й пожарно-спасательной части ГСЧС, но потушить огонь не удалось. На подмогу направили еще один автомобиль ГСЧС.

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепре Дарья Грещива сообщила, что, по состоянию на 11:40, пожар не ликвидирован. Огнем уже уничтожено 50 квадратных метров. По предварительной информации, происшествие обошлось без человеческих жертв.

Местные жители рассказали, что в эту балку постоянно сбрасывают мусор, так как на этой улице отсутствует централизованный вывоз бытовых отходов. «Эта свалка горит по 2 — 3 раза за сезон. Скорее всего, кто-то бросил сигарету», — поделилась своим мнением жительница одного из здешних домов.

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Напомним, что с 16 по 18 июня в Днепре чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим спасатели призывают жителей города аккуратно обращаться с огнем во время пребывания в парках, лесах, на открытых территориях, так как несоблюдение правил пожарной безопасности в жаркую и сухую погоду может привести к пожарам в экосистемах. Также сообщалось, что на улице Уральской горел продуктовый магазин.


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 Теги: Днепр, свалка

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Сегодня, 17:09 » Автор: Татьяна Ларина
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