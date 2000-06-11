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В Сети показали, как в Днепре крушат авто полиции. Видео
Катавасия продолжалась в течение пяти минут.
В Сети опубликовали видео работы патрульных полицейских в Днепре, правоохранители долгое время не могли справиться с нападавшими, пока те не разбили копам машину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"В присутствии новых патрульных группа лиц начала избивать человека, но патрульные решили не задерживать нападавших, а просто посадили к себе в автомобиль потерпевшего и собирались уезжать. Пока патрульные собирались, один из нападавших взял бейсбольную биту и разбил лобовое стекло в патрульном автомобиле.
Патрульные попытались задержать человека, разбившего стекло, но, по традиции, у них ничего не получилось - вмешались его друзья, которые начали толкать и бить вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами патрульных.
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Вся эта катавасия продолжалась в течение пяти минут, патрульные так и не смогли никого задержать, а потерпевшего, который сидел в патрульном автомобиле, успели избить еще раз", - описывает происходящее автор видео.
В Сети опубликовали видео работы патрульных полицейских в Днепре, правоохранители долгое время не могли справиться с нападавшими, пока те не разбили копам машину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"В присутствии новых патрульных группа лиц начала избивать человека, но патрульные решили не задерживать нападавших, а просто посадили к себе в автомобиль потерпевшего и собирались уезжать. Пока патрульные собирались, один из нападавших взял бейсбольную биту и разбил лобовое стекло в патрульном автомобиле.
Патрульные попытались задержать человека, разбившего стекло, но, по традиции, у них ничего не получилось - вмешались его друзья, которые начали толкать и бить вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами патрульных.
Читайте также: В Днепре неизвестный угнал авто и сбил насмерть велосипедистку
Вся эта катавасия продолжалась в течение пяти минут, патрульные так и не смогли никого задержать, а потерпевшего, который сидел в патрульном автомобиле, успели избить еще раз", - описывает происходящее автор видео.
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