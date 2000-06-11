В Сети показали, как в Днепре крушат авто полиции. Видео

Катавасия продолжалась в течение пяти минут.



В Сети опубликовали видео работы патрульных полицейских в Днепре, правоохранители долгое время не могли справиться с нападавшими, пока те не разбили копам машину.



Об этом пишет



"В присутствии новых патрульных группа лиц начала избивать человека, но патрульные решили не задерживать нападавших, а просто посадили к себе в автомобиль потерпевшего и собирались уезжать. Пока патрульные собирались, один из нападавших взял бейсбольную биту и разбил лобовое стекло в патрульном автомобиле.



Патрульные попытались задержать человека, разбившего стекло, но, по традиции, у них ничего не получилось - вмешались его друзья, которые начали толкать и бить вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами патрульных.



Читайте также: В Днепре неизвестный угнал авто и сбил насмерть велосипедистку



Вся эта катавасия продолжалась в течение пяти минут, патрульные так и не смогли никого задержать, а потерпевшего, который сидел в патрульном автомобиле, успели избить еще раз", - описывает происходящее автор видео.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Сети опубликовали видео работы патрульных полицейских в Днепре, правоохранители долгое время не могли справиться с нападавшими, пока те не разбили копам машину.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua "В присутствии новых патрульных группа лиц начала избивать человека, но патрульные решили не задерживать нападавших, а просто посадили к себе в автомобиль потерпевшего и собирались уезжать. Пока патрульные собирались, один из нападавших взял бейсбольную биту и разбил лобовое стекло в патрульном автомобиле.Патрульные попытались задержать человека, разбившего стекло, но, по традиции, у них ничего не получилось - вмешались его друзья, которые начали толкать и бить вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами патрульных.Вся эта катавасия продолжалась в течение пяти минут, патрульные так и не смогли никого задержать, а потерпевшего, который сидел в патрульном автомобиле, успели избить еще раз", - описывает происходящее автор видео.



