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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали, как в Днепре крушат авто полиции. Видео

В Сети показали, как в Днепре крушат авто полиции. ВидеоКатавасия продолжалась в течение пяти минут.

В Сети опубликовали видео работы патрульных полицейских в Днепре, правоохранители долгое время не могли справиться с нападавшими, пока те не разбили копам машину.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

"В присутствии новых патрульных группа лиц начала избивать человека, но патрульные решили не задерживать нападавших, а просто посадили к себе в автомобиль потерпевшего и собирались уезжать. Пока патрульные собирались, один из нападавших взял бейсбольную биту и разбил лобовое стекло в патрульном автомобиле.

Патрульные попытались задержать человека, разбившего стекло, но, по традиции, у них ничего не получилось - вмешались его друзья, которые начали толкать и бить вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами патрульных.

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Вся эта катавасия продолжалась в течение пяти минут, патрульные так и не смогли никого задержать, а потерпевшего, который сидел в патрульном автомобиле, успели избить еще раз", - описывает происходящее автор видео.

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 Теги: сеть, Видео, полиция, Днепр

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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