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Анджелина Джоли посетила бывшую «столицу» ИГИЛ. Видео
Актриса пообщалась с местными жителями.
Актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Во время посещения бывшей столицы Исламского государства актриса пообщалась с местными жителями, которым помогает комитет ООН.
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10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально поздравил войска с освобождением города Мосул от боевиков ИГИЛ.
Актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Во время посещения бывшей столицы Исламского государства актриса пообщалась с местными жителями, которым помогает комитет ООН.
Читайте также: Анджелина Джоли восхитила шикарным внешним видом
10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально поздравил войска с освобождением города Мосул от боевиков ИГИЛ.
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