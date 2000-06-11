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Анджелина Джоли посетила бывшую «столицу» ИГИЛ. Видео

Анджелина Джоли посетила бывшую «столицу» ИГИЛ. ВидеоАктриса пообщалась с местными жителями.

Актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Во время посещения бывшей столицы Исламского государства актриса пообщалась с местными жителями, которым помогает комитет ООН.

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10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально поздравил войска с освобождением города Мосул от боевиков ИГИЛ.

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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