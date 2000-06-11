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В Китае рухнула крыша туристического центра. Видео

В Китае рухнула крыша туристического центра. Видео Причины случившегося расследуются.

В городе Хуайин на северо-западе Китая в одном из туристических центров обрушилась крыша.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tvzvezda.ru.

На видео, снятом камерой центра, можно увидеть, как на людей, спускающихся на эскалаторе, внезапно обвалился потолок. Помочь выбраться из-под завалов пострадавшим помогли случайные прохожие.

В результате инцидента, произошедшего на горе Хуашань в 17.30 по местному времени, пострадали девять человек, передает местное издание UDN.

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Центр временно закрыт для посещения.

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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