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В Китае рухнула крыша туристического центра. Видео
Причины случившегося расследуются.
В городе Хуайин на северо-западе Китая в одном из туристических центров обрушилась крыша.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tvzvezda.ru.
На видео, снятом камерой центра, можно увидеть, как на людей, спускающихся на эскалаторе, внезапно обвалился потолок. Помочь выбраться из-под завалов пострадавшим помогли случайные прохожие.
В результате инцидента, произошедшего на горе Хуашань в 17.30 по местному времени, пострадали девять человек, передает местное издание UDN.
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Центр временно закрыт для посещения.
В городе Хуайин на северо-западе Китая в одном из туристических центров обрушилась крыша.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tvzvezda.ru.
На видео, снятом камерой центра, можно увидеть, как на людей, спускающихся на эскалаторе, внезапно обвалился потолок. Помочь выбраться из-под завалов пострадавшим помогли случайные прохожие.
В результате инцидента, произошедшего на горе Хуашань в 17.30 по местному времени, пострадали девять человек, передает местное издание UDN.
Читайте также: В здании Запорожского электротехнического колледжа рухнула крыша. Видео
Центр временно закрыт для посещения.
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