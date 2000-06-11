» » Россиян напугало странное явление в небе. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Россиян напугало странное явление в небе. Видео

Россиян напугало странное явление в небе. ВидеоВ небе остался яркий след от неизвестного объекта.

Жителей Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля и других городов в Российской Федерации напугало странное явление в небе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Многие приняли его за НЛО, но на самом деле это была запущенная несколькими минутами ранее ракета "Союз-2.1б".

Читайте также: Жителей США напугало гигантское облако в небе

Ранее российские войска в Японском море провели учения по поражению боевой крылатой ракетой "Москит". В учениях были задействованы более полусотни кораблей. Экипаж ракетного катера Тихоокеанского флота РФ успешно поразил надводную цель.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:18 » Автор: Едгар Букмирза
     497
     0

Похожие новости по теме

"Человеко-кот": Сеть напугало странное существо. Видео

Загадочное создание с человеческой головой, четырьмя лапами и хвостом напоминает котенка.

Таинственная Таинственная "Рука Бога" в небе шокировала жителей Бразилии. Видео

Некоторые жители связали это явление с пророчествами о предстоящем конце света.

Странное явление в небе над Сиднеем. Видео Странное явление в небе над Сиднеем. Видео

"Волна" уже привела к гибели человека.

Необычное явление в небе США шокировало очевидцев. Видео Необычное явление в небе США шокировало очевидцев. Видео

В предрассветном небе образовалось необычное облако.

В небе над Алтайским краем появились странные фигуры. Видео В небе над Алтайским краем появились странные фигуры. Видео

Явление озадачило многих местных жителей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх