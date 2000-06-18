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В Индонезии вскрыли гигантского питона и нашли внутри тело женщины. Видео
Женщина не вернулась домой с плантации 14 июня.
В Индонезии на острове Сулавеси гигантский питон проглотил женщину, когда она работала в поле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
Согласно сообщению, тело 54-летней Ва Тиба изъяли из 7-метрового питона.
Отмечается, что местные жители в селе Персиапан-Лорела убили животное.
"Они подозревали, что змея проглотила женщину, поэтому они его (питона) убили... Когда они вскрыли живот змеи, то обнаружили там тело жертвы", - сообщил начальник местной полиции.
Также сказано, что женщину искали с 14 июня, после того, как она не вернулась с плантации. Вблизи места, где она исчезла, обнаружили гигантского раздутого питона. Также была найдена обувь и мачете пропавшей.
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6 июня сообщалось, что в Эфиопии крокодил убил протестантского священника, который крестил людей возле озера в южной части страны.
В Индонезии на острове Сулавеси гигантский питон проглотил женщину, когда она работала в поле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
Согласно сообщению, тело 54-летней Ва Тиба изъяли из 7-метрового питона.
Отмечается, что местные жители в селе Персиапан-Лорела убили животное.
"Они подозревали, что змея проглотила женщину, поэтому они его (питона) убили... Когда они вскрыли живот змеи, то обнаружили там тело жертвы", - сообщил начальник местной полиции.
Также сказано, что женщину искали с 14 июня, после того, как она не вернулась с плантации. Вблизи места, где она исчезла, обнаружили гигантского раздутого питона. Также была найдена обувь и мачете пропавшей.
Читайте также: Невероятные кадры: игривый медведь дурачится вместе с пятилетним мальчиком. Видео
6 июня сообщалось, что в Эфиопии крокодил убил протестантского священника, который крестил людей возле озера в южной части страны.
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