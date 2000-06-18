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В Индонезии вскрыли гигантского питона и нашли внутри тело женщины. Видео

В Индонезии вскрыли гигантского питона и нашли внутри тело женщины. Видео Женщина не вернулась домой с плантации 14 июня.

В Индонезии на острове Сулавеси гигантский питон проглотил женщину, когда она работала в поле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.

Согласно сообщению, тело 54-летней Ва Тиба изъяли из 7-метрового питона.

Отмечается, что местные жители в селе Персиапан-Лорела убили животное.

"Они подозревали, что змея проглотила женщину, поэтому они его (питона) убили... Когда они вскрыли живот змеи, то обнаружили там тело жертвы", - сообщил начальник местной полиции.

Также сказано, что женщину искали с 14 июня, после того, как она не вернулась с плантации. Вблизи места, где она исчезла, обнаружили гигантского раздутого питона. Также была найдена обувь и мачете пропавшей.

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6 июня сообщалось, что в Эфиопии крокодил убил протестантского священника, который крестил людей возле озера в южной части страны.

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 Теги: Индонезия, питон

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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