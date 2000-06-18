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Интересные подвижные инсталляции голландского скульптора. Видео

Интересные подвижные инсталляции голландского скульптора. Видео Дженнифер Таунли с детства увлекается взаимодействием геометрических форм.

Вдохновленные законами геометрии, работы молодого голландского скульптора живут своей жизнью, ни на минуту не останавливая движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Точный расчет деталей и их взаимодействия позволяет создавать скульптурные формы, обладающие завораживающим гипнотическим воздействием на зрителя.

Идеи скульптур Дженнифер Таунли (Jennifer Townley), с их шестеренками и цепными передачами, родились из детского увлечения геометрическими формами и творчеством ее соотечественника, одного из самых известных в мире художников-графиков Мариуца Эшера.

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Живой интерес к геометрии, физике, механике и оптическим иллюзиям и определили направление ее творчества.

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 Теги: скульптуры, движение

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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