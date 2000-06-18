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В Дубае показали, что можно будет увидеть из окна Hyperloop. Видео

В Дубае показали, что можно будет увидеть из окна Hyperloop. Видео Тоннель будет оборудован специальными техническими окнами.

В Дубае компания Virgin Hyperloop One уже продемонстрирован дизайн интерьера пассажирского поезда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Капсулы Hyperloop очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.

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Но что при этом пассажиры увидят за окном, ведь ехать придется в трубе?

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 Теги: Дубай, Hyperloop

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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