В Дубае показали, что можно будет увидеть из окна Hyperloop. Видео

Тоннель будет оборудован специальными техническими окнами.



В Дубае компания Virgin Hyperloop One уже продемонстрирован дизайн интерьера пассажирского поезда, сообщает



Капсулы Hyperloop очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.



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Но что при этом пассажиры увидят за окном, ведь ехать придется в трубе?



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Дубае компания Virgin Hyperloop One уже продемонстрирован дизайн интерьера пассажирского поезда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews Капсулы Hyperloop очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.Но что при этом пассажиры увидят за окном, ведь ехать придется в трубе?



