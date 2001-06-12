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В Одесской области пронесся большой смерч. Видео

В Одесской области пронесся большой смерч. Видео Очевидцы сняли природное явление на видео.

В Одесской области зафиксировали редчайшее для этих мест явление — смерч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Real-Vin.

Очевидцам в селе Приморское Килийского района удалось снять его на видео.

Люди наблюдали за жуткой картиной с пляжа. К счастью, смерч прошел над водой и разрушений не наделал.

Напомним, непогода в Украине уже несколько дней бушует в разных областях.

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Так, в воскресенье сильнейший ливень прошел в Виннице. Вода затопила многие улицы, в разных точках города падали деревья. В одном случае прямо на припаркованный автомобиль.

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 Теги: Одесская область, смерч, видео

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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