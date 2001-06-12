» » Упрямый водитель полностью разрушил автомобильную мойку. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Упрямый водитель полностью разрушил автомобильную мойку. Видео

Упрямый водитель полностью разрушил автомобильную мойку. Видео Мужчина не последовал инструкции по использованию мойки.

В сети появилось видео с камеры наблюдения на автоматической мойке. Конструкция автомата такова, что не автомобиль едет по конвейеру мимо различных щеток и душей, а сам агрегат перемещается вокруг машины. Водитель автомобиля проявил упрямство, достойное лучшего применения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Автоматическая мойка – это каждый раз острые ощущения: огромные вращающиеся щетки, омыватели и воздуховоды, закрепленные на тяжелых рамах. Требуется изрядная выдержка, чтобы спокойно наблюдать, как они «порхают» вокруг вашего автомобиля. Людям со склонностью к клаустрофобии такие устройства вообще строго противопоказаны.

Но на представленном видео, мойка устроена несколько проще. Автомобиль просто подъезжает к определенной точке и остается на месте, в то время как «ворота» со щетками и душами постепенно перемещаются по рельсам от капота к багажнику.

Трудно предположить, что побудило водителя раз за разом пытаться проехать под щеткой. Ведь изначально перед ним отчетливо горел индикатор «Стоп». В итоге, все кончилось плохо, но вполне предсказуемо.

Читайте также: В Одесской области пронесся большой смерч. Видео

В очередной пытаясь сдать назад, автомобиль увлек за собой всю конструкцию, которая, по счастью, обрушилась на багажник. Мы надеемся, что люди в салоне машины не пострадали.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мойка, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     17
     0

Похожие новости по теме

В Одесской области пронесся большой смерч. Видео В Одесской области пронесся большой смерч. Видео

Очевидцы сняли природное явление на видео.

Водитель разогнал автомобиль, пытаясь потушить огонь. Видео Водитель разогнал автомобиль, пытаясь потушить огонь. Видео

На языки пламени, вырывающиеся из под машины, обратил внимание проезжавший мимо мотоциклист

Водители спасли из горящей машины уснувшего таксиста. Видео Водители спасли из горящей машины уснувшего таксиста. Видео

Проезжавшие мимо автовладельцы заметили горящий автомобиль и бросились на помощь.

Американец, пытаясь оторваться от полиции, разбил «в хлам» свой автомобиль. Видео Американец, пытаясь оторваться от полиции, разбил «в хлам» свой автомобиль. Видео

Водитель отделался лишь незначительными ушибами.

Вот чем может закончиться для нервного водителя буксировка автомобиля. Видео Вот чем может закончиться для нервного водителя буксировка автомобиля. Видео

В Польше буксировка на мягкой сцепке завершилась без водителя.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх