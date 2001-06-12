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Упрямый водитель полностью разрушил автомобильную мойку. Видео
Мужчина не последовал инструкции по использованию мойки.
В сети появилось видео с камеры наблюдения на автоматической мойке. Конструкция автомата такова, что не автомобиль едет по конвейеру мимо различных щеток и душей, а сам агрегат перемещается вокруг машины. Водитель автомобиля проявил упрямство, достойное лучшего применения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автоматическая мойка – это каждый раз острые ощущения: огромные вращающиеся щетки, омыватели и воздуховоды, закрепленные на тяжелых рамах. Требуется изрядная выдержка, чтобы спокойно наблюдать, как они «порхают» вокруг вашего автомобиля. Людям со склонностью к клаустрофобии такие устройства вообще строго противопоказаны.
Но на представленном видео, мойка устроена несколько проще. Автомобиль просто подъезжает к определенной точке и остается на месте, в то время как «ворота» со щетками и душами постепенно перемещаются по рельсам от капота к багажнику.
Трудно предположить, что побудило водителя раз за разом пытаться проехать под щеткой. Ведь изначально перед ним отчетливо горел индикатор «Стоп». В итоге, все кончилось плохо, но вполне предсказуемо.
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В очередной пытаясь сдать назад, автомобиль увлек за собой всю конструкцию, которая, по счастью, обрушилась на багажник. Мы надеемся, что люди в салоне машины не пострадали.
В сети появилось видео с камеры наблюдения на автоматической мойке. Конструкция автомата такова, что не автомобиль едет по конвейеру мимо различных щеток и душей, а сам агрегат перемещается вокруг машины. Водитель автомобиля проявил упрямство, достойное лучшего применения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автоматическая мойка – это каждый раз острые ощущения: огромные вращающиеся щетки, омыватели и воздуховоды, закрепленные на тяжелых рамах. Требуется изрядная выдержка, чтобы спокойно наблюдать, как они «порхают» вокруг вашего автомобиля. Людям со склонностью к клаустрофобии такие устройства вообще строго противопоказаны.
Но на представленном видео, мойка устроена несколько проще. Автомобиль просто подъезжает к определенной точке и остается на месте, в то время как «ворота» со щетками и душами постепенно перемещаются по рельсам от капота к багажнику.
Трудно предположить, что побудило водителя раз за разом пытаться проехать под щеткой. Ведь изначально перед ним отчетливо горел индикатор «Стоп». В итоге, все кончилось плохо, но вполне предсказуемо.
Читайте также: В Одесской области пронесся большой смерч. Видео
В очередной пытаясь сдать назад, автомобиль увлек за собой всю конструкцию, которая, по счастью, обрушилась на багажник. Мы надеемся, что люди в салоне машины не пострадали.
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