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На ходу загорелась Tesla режиссера Карточного домика. Видео

На ходу загорелась Tesla режиссера Карточного домика. ВидеоВ Сети было опубликовано видео с инцидентом.

Автомобиль Tesla режиссера Майкла Морриса воспламенился, когда он ехал по улице. Видеозапись инцидента была опубликована на Twitter-странице супруги кинематографиста, актрисы Мэри МакКормак, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Вот, что сегодня произошло с моим мужем и его машиной. Никакой аварии, совершенно внезапно, на бульваре Санта Моники. Спасибо людям, которые предупредили его и сказали остановиться. И слава Богу, что трех моих дочерей в этот момент не было в машине", - отметила актриса в комментарии.

В компании Tesla уже отреагировали на инцидент, отметив, что проведут тщательное расследование произошедшего.

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Известно, что Майкл Моррис является режиссером целого ряда сериалов, среди которых Карточный домик, Проповедник и Бесстыдники.

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 Теги: Tesla, возгорание, видео

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Сегодня, 11:29 » Автор: Богдан Процив
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