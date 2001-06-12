Раздел: Видеоновости
На ходу загорелась Tesla режиссера Карточного домика. Видео
В Сети было опубликовано видео с инцидентом.
Автомобиль Tesla режиссера Майкла Морриса воспламенился, когда он ехал по улице. Видеозапись инцидента была опубликована на Twitter-странице супруги кинематографиста, актрисы Мэри МакКормак, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вот, что сегодня произошло с моим мужем и его машиной. Никакой аварии, совершенно внезапно, на бульваре Санта Моники. Спасибо людям, которые предупредили его и сказали остановиться. И слава Богу, что трех моих дочерей в этот момент не было в машине", - отметила актриса в комментарии.
В компании Tesla уже отреагировали на инцидент, отметив, что проведут тщательное расследование произошедшего.
Читайте также: Израиль нанес авиаудары по военным объектам ХАМАС. Видео
Известно, что Майкл Моррис является режиссером целого ряда сериалов, среди которых Карточный домик, Проповедник и Бесстыдники.
Автомобиль Tesla режиссера Майкла Морриса воспламенился, когда он ехал по улице. Видеозапись инцидента была опубликована на Twitter-странице супруги кинематографиста, актрисы Мэри МакКормак, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вот, что сегодня произошло с моим мужем и его машиной. Никакой аварии, совершенно внезапно, на бульваре Санта Моники. Спасибо людям, которые предупредили его и сказали остановиться. И слава Богу, что трех моих дочерей в этот момент не было в машине", - отметила актриса в комментарии.
В компании Tesla уже отреагировали на инцидент, отметив, что проведут тщательное расследование произошедшего.
Читайте также: Израиль нанес авиаудары по военным объектам ХАМАС. Видео
Известно, что Майкл Моррис является режиссером целого ряда сериалов, среди которых Карточный домик, Проповедник и Бесстыдники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
976
0
Также советуем посмотреть
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
- В Киеве на Марше равенства видели неприличную скульптуру Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе ранения получил один военный
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
Оставьте свой комментарий