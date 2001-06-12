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Раздел: Видеоновости  
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Водитель Жигулей врезался в припаркованные иномарки. Видео

Водитель Жигулей врезался в припаркованные иномарки. ВидеоМомент столкновения попал в поле зрения камер наблюдения.

Водитель "Жигулей" врезался в две припаркованные иномарки во дворе одного из домов на улице Клавдиевской в Киеве.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, инцидент произошел сегодня рано утром. По данным издания, за рулем "Жигулей" вероятнее всего был угонщик. Момент столкновения попал в поле зрения камер наблюдения.

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На записи видно, как автомобиль врезается в черный припаркованный внедорожник и красный седан. Через некоторое время из "Жигулей" выходит мужчина и, походив несколько секунд возле места аварии, убегает.

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 Теги: столкновение, автомобили, видео

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Сегодня, 13:22 » Автор: Богдан Процив
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