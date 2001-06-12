Раздел: Видеоновости
Водитель Жигулей врезался в припаркованные иномарки. Видео
Момент столкновения попал в поле зрения камер наблюдения.
Водитель "Жигулей" врезался в две припаркованные иномарки во дворе одного из домов на улице Клавдиевской в Киеве.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, инцидент произошел сегодня рано утром. По данным издания, за рулем "Жигулей" вероятнее всего был угонщик. Момент столкновения попал в поле зрения камер наблюдения.
Читайте также: Инструкторы НАТО готовят бойцов ВСУ на Яворовском полигоне. Видео
На записи видно, как автомобиль врезается в черный припаркованный внедорожник и красный седан. Через некоторое время из "Жигулей" выходит мужчина и, походив несколько секунд возле места аварии, убегает.
Водитель "Жигулей" врезался в две припаркованные иномарки во дворе одного из домов на улице Клавдиевской в Киеве.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, инцидент произошел сегодня рано утром. По данным издания, за рулем "Жигулей" вероятнее всего был угонщик. Момент столкновения попал в поле зрения камер наблюдения.
Читайте также: Инструкторы НАТО готовят бойцов ВСУ на Яворовском полигоне. Видео
На записи видно, как автомобиль врезается в черный припаркованный внедорожник и красный седан. Через некоторое время из "Жигулей" выходит мужчина и, походив несколько секунд возле места аварии, убегает.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
823
0
Также советуем посмотреть
- Не Трамп будет возвращать Крым
- В Британии братья-призраки не на шутку перепугали туристов
- Пьяные мужики по всей России горлопанят «Оле-оле-оле»
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
- В Киеве на Марше равенства видели неприличную скульптуру Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе ранения получил один военный
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
Оставьте свой комментарий