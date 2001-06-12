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В Ровенской области горел стеклозавод. Видео

В Ровенской области горел стеклозавод. ВидеоПожар охватил 400 кв метров.

В Рокитном Ривненской области горел стекольный завод. На данный момент пожар ликвидирован.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции. Пожар охватил 400 кв метров.

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 Теги: завод, пожар, видео

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Сегодня, 16:49 » Автор: Богдан Процив
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Данных о пострадавших нет.

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