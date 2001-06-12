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В России медведь набросился на дрессировщика. Видео
Мужчина не пострадал сейрозно.
16 июня в селе Ольховка Волгоградской области Росийськоии Федерации медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления цирка-шапито.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечается, медведь, который явно не очень хотел выступать, в результате нападал на одного из работников цирка, повалил его на арену и начал таскать по ней. В это время другие дрессировщицы били животное палками и пытались оттянуть от мужчины.
Впоследствии, мужчина все же смог высвободиться из пасти медведя и ушел за кулисы без посторонней помощи, ведь не пострадал сейрозно.
Дрессировщики оттеснили животное с арены подальше от зрителей и загнали за кулисы.
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Как видно из кадров, арена и ряды со зрителями не были ограждены, как того требуют правила безопасности. У людей началась паника, но им сказали оставаться на своих местах. Также отмечается, что из-за этого жуткого инцидента сильно перепугались дети.
16 июня в селе Ольховка Волгоградской области Росийськоии Федерации медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления цирка-шапито.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отмечается, медведь, который явно не очень хотел выступать, в результате нападал на одного из работников цирка, повалил его на арену и начал таскать по ней. В это время другие дрессировщицы били животное палками и пытались оттянуть от мужчины.
Впоследствии, мужчина все же смог высвободиться из пасти медведя и ушел за кулисы без посторонней помощи, ведь не пострадал сейрозно.
Дрессировщики оттеснили животное с арены подальше от зрителей и загнали за кулисы.
Читайте также: Лев напал на дрессировщика во время представления. Видео
Как видно из кадров, арена и ряды со зрителями не были ограждены, как того требуют правила безопасности. У людей началась паника, но им сказали оставаться на своих местах. Также отмечается, что из-за этого жуткого инцидента сильно перепугались дети.
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