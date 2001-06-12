» » В России медведь набросился на дрессировщика. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В России медведь набросился на дрессировщика. Видео

В России медведь набросился на дрессировщика. ВидеоМужчина не пострадал сейрозно.

16 июня в селе Ольховка Волгоградской области Росийськоии Федерации медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления цирка-шапито.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как отмечается, медведь, который явно не очень хотел выступать, в результате нападал на одного из работников цирка, повалил его на арену и начал таскать по ней. В это время другие дрессировщицы били животное палками и пытались оттянуть от мужчины.

Впоследствии, мужчина все же смог высвободиться из пасти медведя и ушел за кулисы без посторонней помощи, ведь не пострадал сейрозно.

Дрессировщики оттеснили животное с арены подальше от зрителей и загнали за кулисы.

Читайте также: Лев напал на дрессировщика во время представления. Видео

Как видно из кадров, арена и ряды со зрителями не были ограждены, как того требуют правила безопасности. У людей началась паника, но им сказали оставаться на своих местах. Также отмечается, что из-за этого жуткого инцидента сильно перепугались дети.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, медведь, дрессировщик

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
     842
     0

Похожие новости по теме

В цирке медведь В цирке медведь "отомстил" дрессировщику за жестокое обращение. Видео

Пользователи соцсетей возмущены тем, что в цирках издеваются над животными.

Медведь напал на людей в Белой Церкви. Видео Медведь напал на людей в Белой Церкви. Видео

Люди пострадали в давке.

Лев напал на дрессировщика во время представления. Видео Лев напал на дрессировщика во время представления. Видео

На помощь дрессировщику кинулась его супруга.

В Египте лев растерзал дрессировщика. Видео В Египте лев растерзал дрессировщика. Видео

В Египте во время представления лев напал на дрессировщика.

Жуткие кадры: лев растерзал дрессировщика во время шоу. Видео Жуткие кадры: лев растерзал дрессировщика во время шоу. Видео

Лев напал на дрессировщика прямо на глазах у детей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх