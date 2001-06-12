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Впервые в истории: японцы показали олимпийские медали из мусора. Видео
Проект выйдет за рамки обычных экологических инициатив.
В Японии, где будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, придумали оригинальное решение
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Японцы посчитали, что для Олимпиады и Паралимпийских игр всего нужно изготовить около 5 тысячи медалей.
Тогда в стране приняли решение, что золотые, серебряные и бронзовые награды для Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, что медали будут изготавливать из ненужных населению гаджетов.
Для этого, японские чиновники уже установили в канцелярии премьер-министра ящик для приема ненужных мобильных телефонов, цифровых камер и других гаджетов.
Планируется, что этот ящик перемещаться между министерствами и ведомствами Японии. Для остального населения по всей стране также установят подобные пункты приема.
Организаторы акции надеются, что этот проект выйдет за рамки обычных экологических инициатив и позволит гражданам почувствовать себя участниками Олимпийских игр в Токио.
Читайте также: Японцы создадут аппарат для отслеживания космического мусора
В феврале этого года оргкомитет Олимпиады представил ее талисманы, которые сочетают в себе современную японскую культуру стиля манга и хайтека.
В Японии, где будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, придумали оригинальное решение
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Японцы посчитали, что для Олимпиады и Паралимпийских игр всего нужно изготовить около 5 тысячи медалей.
Тогда в стране приняли решение, что золотые, серебряные и бронзовые награды для Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, что медали будут изготавливать из ненужных населению гаджетов.
Для этого, японские чиновники уже установили в канцелярии премьер-министра ящик для приема ненужных мобильных телефонов, цифровых камер и других гаджетов.
Планируется, что этот ящик перемещаться между министерствами и ведомствами Японии. Для остального населения по всей стране также установят подобные пункты приема.
Организаторы акции надеются, что этот проект выйдет за рамки обычных экологических инициатив и позволит гражданам почувствовать себя участниками Олимпийских игр в Токио.
Читайте также: Японцы создадут аппарат для отслеживания космического мусора
В феврале этого года оргкомитет Олимпиады представил ее талисманы, которые сочетают в себе современную японскую культуру стиля манга и хайтека.
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