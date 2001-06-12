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Впервые в истории: японцы показали олимпийские медали из мусора. Видео

Впервые в истории: японцы показали олимпийские медали из мусора. ВидеоПроект выйдет за рамки обычных экологических инициатив.

В Японии, где будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, придумали оригинальное решение

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Японцы посчитали, что для Олимпиады и Паралимпийских игр всего нужно изготовить около 5 тысячи медалей.

Тогда в стране приняли решение, что золотые, серебряные и бронзовые награды для Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, что медали будут изготавливать из ненужных населению гаджетов.

Для этого, японские чиновники уже установили в канцелярии премьер-министра ящик для приема ненужных мобильных телефонов, цифровых камер и других гаджетов.

Планируется, что этот ящик перемещаться между министерствами и ведомствами Японии. Для остального населения по всей стране также установят подобные пункты приема.

Организаторы акции надеются, что этот проект выйдет за рамки обычных экологических инициатив и позволит гражданам почувствовать себя участниками Олимпийских игр в Токио.

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В феврале этого года оргкомитет Олимпиады представил ее талисманы, которые сочетают в себе современную японскую культуру стиля манга и хайтека.

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 Теги: японцы, мусор, Видео

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Сегодня, 21:03 » Автор: Едгар Букмирза
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