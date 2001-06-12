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В Сети показали, как российские наемники воевали на Донбассе. Видео
Видео, снятое бойцом ЧВК "Вагнера".
В сети обнародовали видео, которое является очередным доказательством пребывания наемников ЧВК Вагнера на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Видео опубликовано на странице пользователя под ником Necro Mancer в Twitter.
"Видео, снятое бойцом ЧВК "#Вагнер'а" во время боевых действий на Донбассе в январе 2015 года", - говорится в подписи к видео.
Читайте также: Российские наемники практикуются в стрельбе с установки «Град-П». Видео
На кадрах можно прекрасно рассмотреть дорожные знаки, используемые на украинской территории и услышать русскую речь.
В сети обнародовали видео, которое является очередным доказательством пребывания наемников ЧВК Вагнера на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Видео опубликовано на странице пользователя под ником Necro Mancer в Twitter.
"Видео, снятое бойцом ЧВК "#Вагнер'а" во время боевых действий на Донбассе в январе 2015 года", - говорится в подписи к видео.
Читайте также: Российские наемники практикуются в стрельбе с установки «Град-П». Видео
На кадрах можно прекрасно рассмотреть дорожные знаки, используемые на украинской территории и услышать русскую речь.
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