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В Сети показали, как российские наемники воевали на Донбассе. Видео

В Сети показали, как российские наемники воевали на Донбассе. ВидеоВидео, снятое бойцом ЧВК "Вагнера".

В сети обнародовали видео, которое является очередным доказательством пребывания наемников ЧВК Вагнера на Донбассе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Видео опубликовано на странице пользователя под ником Necro Mancer в Twitter.

"Видео, снятое бойцом ЧВК "#Вагнер'а" во время боевых действий на Донбассе в январе 2015 года", - говорится в подписи к видео.

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На кадрах можно прекрасно рассмотреть дорожные знаки, используемые на украинской территории и услышать русскую речь.

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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