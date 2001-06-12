В Сети показали, как российские наемники воевали на Донбассе. Видео

Видео, снятое бойцом ЧВК "Вагнера".



В сети обнародовали видео, которое является очередным доказательством пребывания наемников ЧВК Вагнера на Донбассе.



Об этом пишет



Видео опубликовано на странице пользователя под ником Necro Mancer в Twitter.



"Видео, снятое бойцом ЧВК "#Вагнер'а" во время боевых действий на Донбассе в январе 2015 года", - говорится в подписи к видео.



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На кадрах можно прекрасно рассмотреть дорожные знаки, используемые на украинской территории и услышать русскую речь.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети обнародовали видео, которое является очередным доказательством пребывания наемников ЧВК Вагнера на Донбассе.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua Видео опубликовано на странице пользователя под ником Necro Mancer в Twitter."Видео, снятое бойцом ЧВК "#Вагнер'а" во время боевых действий на Донбассе в январе 2015 года", - говорится в подписи к видео.На кадрах можно прекрасно рассмотреть дорожные знаки, используемые на украинской территории и услышать русскую речь.