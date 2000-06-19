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Искусственный интеллект снял первый фильм. Видео

Искусственный интеллект снял первый фильм. ВидеоБенджамин написал сценарий научно-фантастического фильма Sunspring.

Искусственный интеллект создал с нуля свой первый короткометражный фильм. Он успел произвести двоякое впечатление.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Фильм срежиссирован и смонтирован нейросетью, которая сама для себя выбрала имя Бенджамин.

Сценарному мастерству нейросеть училась, подробно проштудировав несколько сотен реальных сценариев.

Ранее Бенджамин написал сценарий научно-фантастического фильма Sunspring, который был экранизирован, а главную роль в картине исполнил Томас Миддлдитч, звезда сериала "Кремниевая Долина".

Для того, чтобы "сесть в режиссерское кресло", ИИ-режиссер посмотрел массу старых черно-белых фильмов и в итоге выпустил свой, который называется Zone Out.

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После просмотра картины создается впечатление, что Zone Out больше похож на артхаусный научно-фантастический хоррор, смысл которого понять сложно.

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 Теги: Видео, фильм, искусственный интеллект

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Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
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