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Раздел: Видеоновости  
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Местные жители сняли последствия непогоды в Луцке. Видео

Местные жители сняли последствия непогоды в Луцке. Видео Роликом поделились в социальной сети.

В результате непогоды на улице Конякина с корнем вырвало дерева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lutsk.rayon.in.ua.

В Луцке разыгрался настоящий тропический ливень с градом.

Из-за непогоды с корнем вырвало дерева. Коммунальщики убирают разбросанные ветки.

Также вследствие сильного ливня откинуло крышки с люков.

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В то же время, счастливые дети бегают по лужам.

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 Теги: Луцк, непогода

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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