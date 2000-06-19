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Так выглядят самые необычные зеркала, изобретенные человеком. Видео

Так выглядят самые необычные зеркала, изобретенные человеком. Видео Все зеркала сделаны по одной и той же технологии.

Все зеркала сделаны по одной и той же технологии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В середину каждого «зеркала» встроена маленькая камера.

Она захватывает движение изображения перед собой.

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Затем в реальном времени пикселирует их в картинки.

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 Теги: зеркала, изобретение

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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