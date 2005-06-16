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Шведская стрельба: появились новые подробности. Видео

Шведская стрельба: появились новые подробности. Видео Пострадало не менее шести человек, двое из которых погибло.

В результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли два человека, еще четверо получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На данный момент известно, что в больнице от полученных ранений умер 18-летний юноша и 29-летний мужчина.

Кроме того, еще четверо мужчин оказались на больничных койках с разными травмами. Об их состоянии не сообщается.

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На месте работает полиция.

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 Теги: Швеция, стрельба, подробности

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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