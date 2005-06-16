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На улицах Луцка образовались «озера». Видео

На улицах Луцка образовались «озера». ВидеоВ городе подтоплены улицы, автомобили и коммунальный транспорт остановились.

На улицах Луцка образовались гигантские озера из-за ливня, который прошел в городе. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что местами уровень воды достигал машинам по окна. Коммунальный транспорт такие места объезжал, а кто рискнул - ждали, пока их отбуксируют.

Дождь сопровождался мощным ураганом, в городе повалены десятки деревьев.

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Длилась непогода полчаса.

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 Теги: Луцк, ливень, видео

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Сегодня, 10:56 » Автор: Богдан Процив
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