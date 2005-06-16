» » Под Киевом наблюдали несколько смерчей. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Под Киевом наблюдали несколько смерчей. Видео

Под Киевом наблюдали несколько смерчей. ВидеоЭто достаточно редкое и непрогнозированное естественное явление для Киева.

В Киеве 18 июня над каскадом Святошинских озер прокатилось несколько смерчей.

Один из них успел зафиксировать очевидец, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Я чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наше дома ", - рассказал житель Новобеличей Александр.

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николая Кульбиды, это достаточно редкое и непрогнозированное естественное явление для Киева.

Читайте также: Самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе. Видео

"Прогнозировать его практически невозможно, но за счет современных радарных технологий его можно сопровождать", - подчеркнул он.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: смерч, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:15 » Автор: Богдан Процив
     616
     0

Похожие новости по теме

Самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе. Видео Самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе. Видео

В Росавиации назвали происшедшее "нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей".

В сети показали необычное природное явление в Сумской области. Видео В сети показали необычное природное явление в Сумской области. Видео

На видео видно, как формируется вихрь.

В Сети показали песчаный вихрь под Черниговом. Видео В Сети показали песчаный вихрь под Черниговом. Видео

Cмерч для Черниговской области — редкое явление.

В Одессе над морем наблюдали странное явление. Видео В Одессе над морем наблюдали странное явление. Видео

Над Черным морем в Одессе можно наблюдать редкое явление, когда на морозе вода начинает "паровать".

На Тернополь обрушился гигантский смерч. Видео На Тернополь обрушился гигантский смерч. Видео

Под Тернополем прошел гигантский смерч.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх