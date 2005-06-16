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Под Киевом наблюдали несколько смерчей. Видео
Это достаточно редкое и непрогнозированное естественное явление для Киева.
В Киеве 18 июня над каскадом Святошинских озер прокатилось несколько смерчей.
Один из них успел зафиксировать очевидец, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Я чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наше дома ", - рассказал житель Новобеличей Александр.
По словам директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николая Кульбиды, это достаточно редкое и непрогнозированное естественное явление для Киева.
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"Прогнозировать его практически невозможно, но за счет современных радарных технологий его можно сопровождать", - подчеркнул он.
В Киеве 18 июня над каскадом Святошинских озер прокатилось несколько смерчей.
Один из них успел зафиксировать очевидец, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Я чуть не упал, когда увидел вдали над озерами смерчи. Их было всего три. Все три не успел снять, два как растворились в озере, но один удалось снять на видео. Этот смерч был самый большой. Он значительно выше наше дома ", - рассказал житель Новобеличей Александр.
По словам директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николая Кульбиды, это достаточно редкое и непрогнозированное естественное явление для Киева.
Читайте также: Самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе. Видео
"Прогнозировать его практически невозможно, но за счет современных радарных технологий его можно сопровождать", - подчеркнул он.
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