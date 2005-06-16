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Раздел: Видеоновости  
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Митингующие штурмовали здание Рады. Видео

Митингующие штурмовали здание Рады. ВидеоУчастники митинга, который утром начался под Радой, применили против правоохранителей дубинки и слезоточивый газ.

Возле центрального входа в здание Верховной Рады Украины проходят акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане. Уже произошли первые столкновения. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что протестующие применили против правоохранителей дубинки и слезоточивый газ.

В пресс-службе столичной полиции пока нет информации о пострадавших или задержанных.

Также сообщается, что к участникам митинга вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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Участники акции прорвались ко входу в парламент и пытались штурмовать здание. К Раде прибыли дополнительные силы Нацгвардии. Силовики пытаются оттеснить митингующих.



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 Теги: Рада, столкновения, видео

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Сегодня, 12:22 » Автор: Богдан Процив
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