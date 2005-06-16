Раздел: Видеоновости
Кадры масштабов вырубки леса в Карпатах. Видео
Ролик активно комментируют в сети.
В интернете обнародовали видео, снятое с высоты, на котором зафиксированы огромные масштабы вырубки леса в Украинских Карпатах.
Соответствующий ролик размещен на странице WWF (Всемирный фонд дикой природы) в Украине в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"С помощью дрона мы отсняли увиденное, а это - около 50 гектаров сплошь срубленного леса. Еще 13 гектаров здесь начали рубить, несмотря на "период тишины". Сейчас ведется следствие", - говорится в описании видео.
Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.
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"Как грибок", " Хотел было прокомментировать, но, кроме ненормативной лексики, ничего не выходит...", "Твари, просто нет слов! Продажные твари! Неужели мы заслуживаем это все!? В ближайшем зарубежье за сруб деревьев 12 лет дают, а тут... Что же останется нашим детям?" – пишут в интернете.
В интернете обнародовали видео, снятое с высоты, на котором зафиксированы огромные масштабы вырубки леса в Украинских Карпатах.
Соответствующий ролик размещен на странице WWF (Всемирный фонд дикой природы) в Украине в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"С помощью дрона мы отсняли увиденное, а это - около 50 гектаров сплошь срубленного леса. Еще 13 гектаров здесь начали рубить, несмотря на "период тишины". Сейчас ведется следствие", - говорится в описании видео.
Стоит отметить, что ролик активно комментируют в сети.
Читайте также: В Николаеве спасателям пришлось снимать мальчика с дерева. Видео
"Как грибок", " Хотел было прокомментировать, но, кроме ненормативной лексики, ничего не выходит...", "Твари, просто нет слов! Продажные твари! Неужели мы заслуживаем это все!? В ближайшем зарубежье за сруб деревьев 12 лет дают, а тут... Что же останется нашим детям?" – пишут в интернете.
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